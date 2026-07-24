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Царьград

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Председатель СК поручил расследовать дело о клевете в Екатеринбурге

Председатель СК поручил расследовать дело о клевете в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга обратилась к главе Следственного комитета РФ, заявив о преследовании соседом, который распространяет ложные данные о ней в соцсетях.

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