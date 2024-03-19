В центре для беженцев зарегистрированы новые случаи кори

Вспышка заражения корью зафиксирована в центре для беженцев в столице. По итогам расследования Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) подтвердило три случая заболевания корью и еще семь человек с подозрением на заражение, отмечает Noi.
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