kp.ru: Россия занимает второе место в мире по числу замороженных людей

Россия занимает второе место в мире по числу криосохраненных людей. Об этом сообщает kp.ru.«Мировым лидером являются США, там заморожено 566 криопациентов.
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