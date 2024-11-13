Пентагон подтвердил факт атаки йеменскими хуситами двух эсминцев ВМС США в Красном море Пентагон подтвердил факт атаки йеменскими хуситами двух эсминцев ВМС США в Красном море.
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Пентагон подтвердил факт атаки йеменскими хуситами двух эсминцев ВМС США в Красном море Пентагон подтвердил факт атаки йеменскими хуситами двух эсминцев ВМС США в Красном море.
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