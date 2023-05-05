Субботник прошел у родника в деревне Ивановское под Серпуховом

Месячник чистоты в Серпухове завершили субботником. В порядок привели родник в деревне Ивановское. Генеральную уборку территории провели сотрудники общественной организации «Русич» и компании «Бархан», которая благоустраивала родник прошлой осенью.
Месячник чистоты в Серпухове завершили субботником. В порядок привели родник в деревне Ивановское. Генеральную уборку территории провели сотрудники общественной организации «Русич» и компании «Бархан», которая благоустраивала родник прошлой осенью.
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