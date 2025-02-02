Прощай, ВНЖ: мигрантам в Челябинске аннулируют разрешения

Рассказываем, за что приезжих лишают вида на жительство.В ходе проведения спецоперации "Нелегальный мигрант" сотрудники полиции вычислили 30-летнего приезжего, который для получения гражданства оформил фиктивный брак с гражданкой России.
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