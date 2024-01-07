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Какие продукты негативно влияют на сосуды

Какие продукты негативно влияют на сосуды

Сердечно–сосудистая система человека очень зависит от выбора питания и физических нагрузок. Чтобы свести к минимуму риски возникновения сердечно–сосудистых заболеваний, необходимо не только включить в рацион полезные продукты, но и отказаться от особенно вредной пищи.

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