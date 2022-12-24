В Новосибирске наледь с крыши пятиэтажки обрушилась на восьмилетнего мальчика

Школьник пострадал из-за схода снега с крыши, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. В Калининском районе Новосибирска с крыши пятиэтажки рухнула наледь, в это время по тротуару шел восьмилетний мальчик, ребенка сильно придавило.