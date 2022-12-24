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В Новосибирске наледь с крыши пятиэтажки обрушилась на восьмилетнего мальчика

В Новосибирске наледь с крыши пятиэтажки обрушилась на восьмилетнего мальчика

Школьник пострадал из-за схода снега с крыши, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. В Калининском районе Новосибирска с крыши пятиэтажки рухнула наледь, в это время по тротуару шел восьмилетний мальчик, ребенка сильно придавило.

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