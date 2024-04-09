Эксперт рассказал о признаках поломки коробки передач

Признаком скорой поломки коробки передач является посторонний шум. Как пишет Российская газета, также во время регулярной проверки уровня трансмиссионного масла водитель может почувствовать запах гари, который идет от технической жидкости.
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