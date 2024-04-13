Военный эксперт прокомментировал смену командования Черноморского флота

Моряк-черноморец, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв считает, что изменения в командном составе ВМФ России и Черноморского флота России назрели, с переменами моряки связывают надежды на изменения характера проводимых флотом мероприятий.
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