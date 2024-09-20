Дочь популярной телеведущей снялась топлес для журнала

Американская модель Делила Бель Хэмлин снялась топлес для журнала Vogue. Публикация появилась на странице братьев-фотографов Луки и Алессандро Морелли в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).