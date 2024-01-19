Генерал-лейтенант Воробьев вручил ведомственные медали представителям СМИ

По поручению главы Росгвардии Виктора Золотова 18 января в российской столице замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии России генерал-лейтенант Алексей Воробьев вручил ведомственные награды представителям СМИ во время торжественного приема, посвященного Дню российской печати.
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