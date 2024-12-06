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Закон, порядок, государство

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Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении СВО

Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении СВО

Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

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