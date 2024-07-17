PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Палиенко (Гузеева)
    А кормить не пробовали?Кормить нельзя бо...
  • Татьяна Рябинова
    Конечно у них тепло, дров мало надо льгота на копейки, на Урале на зиму надо 3 машины по 5 м3 и стоимость. 15 000 каж...«С понедельника б...
  • Ольга Петровская
    Главное что Москва и Питер в мусоре не утопают.а тут какой то  Хасанский округ.В Приморье популя...

Во Владивостоке пьяный китаец улетел с моста на машине

Во Владивостоке пьяный китаец улетел с моста на машине

Во Владивостоке неизвестный автомобилист вылетел с путепровода на косогор и перевернулся. По словам очевидцев, за рулем находился гражданин Китая в нетрезвом виде, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Страховой гарант».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх