Во Владивостоке пьяный китаец улетел с моста на машине

Во Владивостоке неизвестный автомобилист вылетел с путепровода на косогор и перевернулся. По словам очевидцев, за рулем находился гражданин Китая в нетрезвом виде, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Страховой гарант».
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