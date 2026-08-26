Чаплыгинский суд прекратил дело о краже найденного телефона

Мужчина три года назад нашёл телефон, выбросил сим-карту и начал пользоваться гаджетом.Чаплыгинский районный суд Липецкой области прекратил уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который три года назад нашёл на улице мобильный телефон и оставил его себе.
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