Сообщают, что в Мариуполе закатали асфальт прямо вокруг машины Донецкая группа новостей.
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Сообщают, что в Мариуполе закатали асфальт прямо вокруг машины Донецкая группа новостей.
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