В Челябинске берега городского пруда исчезают под грудами мусора

Карпов пруд в Челябинске засыпают мусором. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального исполкома Общероссийского Народного фронта, тревогу забили члены СНТ «Мичуринец», расположенного в районе водоема.
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