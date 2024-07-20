Стали известны неожиданные подробности покушения на Трампа

фото: Вскрылись неожиданные детали покушения на Дональда Трампа с участием дрона. Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс за несколько часов до покушения запустил дрон над местом, где проходил предвыборный митинг с участием Трампа.