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Стали известны неожиданные подробности покушения на Трампа

Стали известны неожиданные подробности покушения на Трампа

фото: Вскрылись неожиданные детали покушения на Дональда Трампа с участием дрона. Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс за несколько часов до покушения запустил дрон над местом, где проходил предвыборный митинг с участием Трампа.

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