ФОТО: CHRISTIAN OHDE/GLOBALLOOKPRESS США ПЫТАЛИСЬ КОНФИСКОВАТЬ АКТИВЫ РОССИИ И НАЧАЛИ ТЕРЯТЬ ЗОЛОТО.
США уже начали терять золото, попытавшись наказать Россию. А самой Европе грозит потеря $300 млрд.
Комментарии
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Влад Владимиров
Когда ты на улице решил, вдруг, опорожнить свой мочевой пузырь, то тебе не резонно к ветру вперед своим лицом там становится... Не понимать этого способен лишь с амбициями тупой упырь... Потому , что его мозг в голове там в нечистоты превратился...
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12 час.
СХ
Сергей Храмов
Вот и свершилось то что ждала долго Россия. Мир становится многополярным и без долларА и марионеток США.. РВСН.
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12 час.
Eduard
Видали"Обязываются",США очутились в положение рабов и Украине чем-то вдруг"обязаны"!
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1 час.
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