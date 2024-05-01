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Позитив для оптимистов

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США уже начали терять золото, попытавшись наказать Россию. А самой Европе грозит потеря $300 млрд.

США уже начали терять золото, попытавшись наказать Россию. А самой Европе грозит потеря $300 млрд.

ФОТО: CHRISTIAN OHDE/GLOBALLOOKPRESS США ПЫТАЛИСЬ КОНФИСКОВАТЬ АКТИВЫ РОССИИ И НАЧАЛИ ТЕРЯТЬ ЗОЛОТО.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Когда ты на улице решил, вдруг, опорожнить свой мочевой пузырь, то тебе не резонно к ветру вперед своим лицом там становится...  Не понимать этого способен лишь с амбициями тупой упырь... Потому , что его мозг в голове  там в нечистоты превратился...
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