США уже начали терять золото, попытавшись наказать Россию. А самой Европе грозит потеря $300 млрд.

Влад Владимиров

Когда ты на улице решил, вдруг, опорожнить свой мочевой пузырь, то тебе не резонно к ветру вперед своим лицом там становится... Не понимать этого способен лишь с амбициями тупой упырь... Потому , что его мозг в голове там в нечистоты превратился...