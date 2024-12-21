Дуглас Бадер (Великобритания) ﻿

Часы истории Дуглас Бадер родился 21 февраля 1910 г. в Лондоне. Его отец, инженер, несколько лет работал в Индии, и все заботы о Дугласе, младшем из двух сыновей, взяли на себя его дядя и тётя, очень хорошо к нему относившиеся.