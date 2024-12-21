БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дуглас Бадер (Великобритания) ﻿

Дуглас Бадер (Великобритания) ﻿

Часы истории Дуглас Бадер родился 21 февраля 1910 г. в Лондоне. Его отец, инженер, несколько лет работал в Индии, и все заботы о Дугласе, младшем из двух сыновей, взяли на себя его дядя и тётя, очень хорошо к нему относившиеся.

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