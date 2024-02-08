Свежий трейлер ремейка Alone in the Dark показывает забавные скины из оригинальной игрыУже в следующем месяце на ПК и текущем поколении консолей выйдет полностью переделанный культовый хоррор Alone in the Dark с новой графикой, моделями и сюжетом.
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