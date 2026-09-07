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17-летний Пустовой о дебюте в КХЛ за «Локомотив»: «Взрослый хоккей отличается скоростью мышления – успел это прочувствовать. Такое запоминается надолго»

Нападающий « Локомотива » Андрей Пустовой высказался о своем дебюте в КХЛ . 17-летний хоккеист дебютировал в лиге 5 сентября в матче с « Трактором » (5:1).

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