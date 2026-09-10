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Юго-Восточный Курьер

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Пять помещений для бизнеса в Некрасовке выставили на городские торги

Пять помещений для бизнеса в Некрасовке выставили на городские торги

Пять нежилых помещений в Некрасовке выставили на открытые городские аукционы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

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