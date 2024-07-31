Двенадцать продуктов для борьбы с гипертонией: рекомендации по питанию и образу жизни Ольга ВайленкоГипертония, или высокое кровяное давление, — это одно из самых распространённых хронических заболеваний, затрагивающее миллионы людей по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии