Двенадцать продуктов для борьбы с гипертонией: рекомендации по питанию и образу жизни Ольга ВайленкоГипертония, или высокое кровяное давление, — это одно из самых распространённых хронических заболеваний, затрагивающее миллионы людей по всему миру.