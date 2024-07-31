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Двенадцать продуктов для борьбы с гипертонией: рекомендации по питанию и образу жизни

Двенадцать продуктов для борьбы с гипертонией: рекомендации по питанию и образу жизни

Двенадцать продуктов для борьбы с гипертонией: рекомендации по питанию и образу жизни Ольга ВайленкоГипертония, или высокое кровяное давление, — это одно из самых распространённых хронических заболеваний, затрагивающее миллионы людей по всему миру.

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