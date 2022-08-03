Депутат Вишневецкий заявил о риске провокаций на ядерных объектах Украины

Действия российских военнослужащих направлены на защиту ядерной безопасности на Украине. Но риск провокаций по стороны Киева существует, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
Действия российских военнослужащих направлены на защиту ядерной безопасности на Украине. Но риск провокаций по стороны Киева существует, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
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