Sotheby's выставит на аукцион «платье мести» принцессы Дианы

Аукционный дом Sotheby’s планирует выставить на торги культовое черное «платье мести» принцессы Дианы, в котором она появилась на вечеринке Vanity Fair в 1994 году.
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