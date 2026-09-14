Как в Европе отреагировали на предупреждения Владимира Путина об иностранном контингенте на Украине

«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — заявил Владимир Путин во время встречи с журналистами на саммите БРИКС в Нью-Дели.
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