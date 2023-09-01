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Grayzone: Нуланд находилась на грани отчаяния во время поездки в Африку

Grayzone: Нуланд находилась на грани отчаяния во время поездки в Африку

По данным издания Grayzone, замглавы государственного департамента Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд находилась на грани отчаяния в ходе своего посещения Южно-Африканской Республики из-за случившегося государственного переворота в Нигере.

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