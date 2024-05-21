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Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале cобщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

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