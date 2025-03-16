НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Казнить или миловать пусть скажут своё слово наши воины.Трамп попросил Пу...
  • Степан Капуста
    Если эти базовые требования будут зафиксированы в Акте о заключении перемирия, весьма вероятно на Украине найдутся те...Россия озвучила т...
  • александр иванов
    Нельзя этого делатьРоссия озвучила т...

В горнозаводской зоне Южного Урала расширят участок федеральной трассы

В горнозаводской зоне Южного Урала расширят участок федеральной трассы

«Получено очередное положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» с 1705-го по 1727-й километр в Саткинском и Златоустовском округах Челябинской области с переведением автодороги в четырехполосное исполнение с разделением транспортных потоков барьерным ограждением»Участок федеральной трассы М-5 «Урал» протяженностью 22 километра, расположенный в горнозаводской зоне Челябинской области, будет расширен до четырех полос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх