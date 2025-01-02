Психосоматика ни при чем: что такое хроническая тазовая боль и можно ли ее вылечить

Это не болезнь, а симптом, но самолечение при такой боли недопустимо. Как же понять, что вам необходимы врач и адекватная терапия? фото: iStockphotoХроническая тазовая боль (ХТБ) — это длительная и постоянная боль в области таза, длящаяся более трех месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии