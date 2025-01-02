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  • Татьяна Иванова
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Психосоматика ни при чем: что такое хроническая тазовая боль и можно ли ее вылечить

Психосоматика ни при чем: что такое хроническая тазовая боль и можно ли ее вылечить

Это не болезнь, а симптом, но самолечение при такой боли недопустимо. Как же понять, что вам необходимы врач и адекватная терапия? фото: iStockphotoХроническая тазовая боль (ХТБ) — это длительная и постоянная боль в области таза, длящаяся более трех месяцев.

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