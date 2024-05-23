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Что случилось ночью, 23 мая

Что случилось ночью, 23 мая

В центре Белгорода рано утром с интервалом в 15 мин. на фоне сигнала сирены ракетной опасности. Около Соборной площади в центральном районе областного центра была слышна канонада из нескольких десятков взрывов.

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