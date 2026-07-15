Овчинников рекомендовал обращаться в архивы для изучения родословной

Историк Павел Овчинников пояснил, как самостоятельно начать изучение своей родословной. Он отметил, что для получения полной картины потребуется исследовать архивы, где уже оцифровано 2-5% документов, однако многих данных можно найти и через интернет.
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