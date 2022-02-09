Жиру сделал дубль во второй игре за «Милан» подряд – против «Интера» и «Лацио»

В эти минуты «Милан» играет против «Лацио» (3:0, перерыв) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Дубль в этой игре оформил нападающий «россонери» Оливье Жиру.
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