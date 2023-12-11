Член ПК Политбюро ЦК КПК пообещал поддерживать продвижение китайского языка на международном уровне

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в субботу пообещал и дальше оказывать поддержку обучению китайскому языку в международном сообществе, а также обеспечивать надежную опору и гарантию для того, чтобы китайский язык вышел на глобальный уровень и служил всему миру.