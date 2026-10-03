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Царьград

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Гражданская гвардия выявила €800 тыс. у блогера Шария в июне 2026

Гражданская гвардия выявила €800 тыс. у блогера Шария в июне 2026

В Испании суд №5 и Гражданская гвардия расследуют возможные налоговые нарушения блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко.

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