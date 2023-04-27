«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» (106:95, 1-4) в пятом матче, оформив первую за десять лет победу в серии плей-офф.
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