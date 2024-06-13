Виктор Орбан добился исключения Венгрии из военной помощи НАТО Украине Ольга ВайленкоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о достигнутом соглашении с НАТО, по которому Венгрия не будет участвовать в каких-либо программах военной помощи Украине.
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