Виктор Орбан добился исключения Венгрии из военной помощи НАТО Украине Ольга ВайленкоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о достигнутом соглашении с НАТО, по которому Венгрия не будет участвовать в каких-либо программах военной помощи Украине.