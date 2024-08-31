На каких китайских машинах предпочитают ездить сами китайцы

Китай за два года стал самым крупным поставщиком автомобилей во всем мире. Эксперты изучили статистику продаж новых легковых автомобилей на китайском рынке и рассказали о том, на каких автомобилях ездят в стране.
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