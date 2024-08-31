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CAR

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  • dverry garry
    Он СТОИЛ 600-700 ТЫР......а сейчас 3200 ЭТО КАКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ????В РФ вернулся люб...
  • Астон Мартин
    из отечественного что то есть ???🤔В России официаль...
  • Вячеслав Кудрявцев
    не надо!сделайте что нибудь традиционное но чтобы оно передвигалось и было хоть немножко похоже на автомобиль !В России построят...

На каких китайских машинах предпочитают ездить сами китайцы

На каких китайских машинах предпочитают ездить сами китайцы

Китай за два года стал самым крупным поставщиком автомобилей во всем мире. Эксперты изучили статистику продаж новых легковых автомобилей на китайском рынке и рассказали о том, на каких автомобилях ездят в стране.

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