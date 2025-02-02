Какие причины возврата веса после похудения, и что с этим делать Алёна ЮрьеваСтремление похудеть раз и навсегда часто наталкивается на неприятную реальность: спустя некоторое время после диеты вес возвращается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии