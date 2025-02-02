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Какие причины возврата веса после похудения, и что с этим делать

Какие причины возврата веса после похудения, и что с этим делать

Какие причины возврата веса после похудения, и что с этим делать Алёна ЮрьеваСтремление похудеть раз и навсегда часто наталкивается на неприятную реальность: спустя некоторое время после диеты вес возвращается.

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