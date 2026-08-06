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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грецкий подписал контракт с «Неманом». Форвард провел 6 матчей за «Динамо» Минск в прошлом сезоне

29-летний нападающий Вячеслав Грецкий подписал контракт с « Неманом » из чемпионата Беларуси. В прошлом сезоне бывший нападающий «Амура» и участник Матча звезд КХЛ-2020 выступал за « Динамо » Минск.

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