В ЯНАО задержали двух школьников, которые сожгли вертолет МИ-8 в аэропорту Ноябрьска, подростки действовали по указанию неизвестных.
Baza: в Ноябрьске школьники сожгли вертолет по указанию неизвестных
Комментарии
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ГЗ
Герман Захаров
Лучше собак сжигать. Путин умышленно развëл собачье отродье по всей стране, и умышленно натравливает его на людей. Вот против кого бороться, против собачьего отребья. Путин тогда от злобы сдохнет.
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15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Жуть . Такое может написать только психобольной. Срочно найти отправить на лечение.
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14 час.
ГЗ
Герман Захаров
Тебя бесполезно лечить. А вот на эвтаназию тебя отправить, это очень даже не бесполезно.
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9 час.
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