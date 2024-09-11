Baza: в Ноябрьске школьники сожгли вертолет по указанию неизвестных

ГЗ Герман Захаров Лучше собак сжигать. Путин умышленно развëл собачье отродье по всей стране, и умышленно натравливает его на людей. Вот против кого бороться, против собачьего отребья. Путин тогда от злобы сдохнет.

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