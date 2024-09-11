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Baza: в Ноябрьске школьники сожгли вертолет по указанию неизвестных

Baza: в Ноябрьске школьники сожгли вертолет по указанию неизвестных

В ЯНАО задержали двух школьников, которые сожгли вертолет МИ-8 в аэропорту Ноябрьска, подростки действовали по указанию неизвестных.

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Комментарии
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ГЗ
Герман Захаров
Лучше собак сжигать. Путин умышленно развëл собачье отродье по всей стране, и умышленно натравливает его на людей. Вот против кого бороться, против собачьего отребья. Путин тогда от злобы сдохнет.
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15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Жуть . Такое может написать только психобольной. Срочно найти отправить на лечение.
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14 час.
ГЗ
Герман Захаров
Тебя бесполезно лечить. А вот на эвтаназию тебя отправить, это очень даже не бесполезно.
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9 час.

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