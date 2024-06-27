“Тишина”, – почему Игорь Крутой и Игорь Матвиенко упорно молчат о происходящем

2251750 24.07.2013 Продюсер Игорь Матвиенко и председатель жюри конкурса "Новая волна", композитор Игорь Крутой на вечеринке в честь открытия конкурса молодых исполнителе популярной музыки "Новая волна 2013" в гостинице "Юрмала СПА".
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