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“Тишина”, – почему Игорь Крутой и Игорь Матвиенко упорно молчат о происходящем

“Тишина”, – почему Игорь Крутой и Игорь Матвиенко упорно молчат о происходящем

2251750 24.07.2013 Продюсер Игорь Матвиенко и председатель жюри конкурса "Новая волна", композитор Игорь Крутой на вечеринке в честь открытия конкурса молодых исполнителе популярной музыки "Новая волна 2013" в гостинице "Юрмала СПА".

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