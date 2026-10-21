В Санкт-Петербурге 26-летняя женщина заявила, что после обращения в полицию с сообщением об изнасиловании сама столкнулась с избиениями, унижениями и угрозами со стороны сотрудников.
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