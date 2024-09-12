Умер телеведущий Николай Сванидзе

Владимир Соловьев

В 1994г. Сванидзе был награждён Ельциным орденом "За личное мужество". Генерал-майор КГБ СССР в отставке Юрий Дроздов отметил, что он с интересом смотрел передачу «Суд времени» с участием Сванидзе, который, по мнению Дроздова, «регулярно нарочно умалчивает о важных фактах, ну а если собеседник ему о них напоминает, то он его быстро обрывает». По его мнению, Сванидзе в этой передаче демонстрировал «принцип выборочной памяти в отношении истории», а также «ГЛУБИНУ РАБОТЫ АМЕРИКАНЦЕВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ВЛИЯНИЯ НА ПРОТИВНУЮ СТОРОНУ». При этом Ю. И. Дроздов пояснил, что в США разработана «очень интересная система влияния на большие людские массивы, для того чтобы убедить их ПРИНЯТЬ АМЕРИКАНСКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ по тому или иному поводу». Премия «Человек года» в номинации «Общественная деятельность» (2010, Федерация Еврейских общин России).