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SPLETNIK

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Умер телеведущий Николай Сванидзе

Умер телеведущий Николай Сванидзе

Умер известный тележурналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает издание "МК".По данным издания, он скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского в Москве.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В 1994г. Сванидзе был награждён Ельциным орденом &quot;За личное мужество&quot;. Генерал-майор КГБ СССР в отставке Юрий Дроздов отметил, что он с интересом смотрел передачу «Суд времени» с участием Сванидзе, который, по мнению Дроздова, «регулярно нарочно умалчивает о важных фактах, ну а если собеседник ему о них напоминает, то он его быстро обрывает». По его мнению, Сванидзе в этой передаче демонстрировал «принцип выборочной памяти в отношении истории», а также «ГЛУБИНУ РАБОТЫ АМЕРИКАНЦЕВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ВЛИЯНИЯ НА ПРОТИВНУЮ СТОРОНУ». При этом Ю. И. Дроздов пояснил, что в США разработана «очень интересная система влияния на большие людские массивы, для того чтобы убедить их ПРИНЯТЬ АМЕРИКАНСКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ по тому или иному поводу».                                                                                                                      Премия «Человек года» в номинации «Общественная деятельность» (2010, Федерация Еврейских общин России).
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