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Актер Андрей Соколов поделился своими впечатлениями после поездки в Мариуполь

Актер Андрей Соколов поделился своими впечатлениями после поездки в Мариуполь

Народный артист России Андрей Соколов в августе прошлого года в составе делегации Общероссийского народного фронта посетил Мариуполь и привез его жителям гуманитарную помощь.

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