СУ СК России по Ленобласти проводят проверки по факту гибели и травмирования людей в результате непогоды

Будут приняты процессуальные решения Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области в настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели 26-летнего рабочего в поселке Новое Токсово, вызванной падением дерева.
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