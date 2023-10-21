Разрыв между платежом по ипотеке и арендой жилья в Петербурге вырос в 2,16 раза

Аналитики сходятся во мнении, что во всех городах-миллионниках ипотека стала дороже аренды жилья. Петербург оказался в тройке лидеров среди регионов с самым высоким разрывом цен между ипотекой и арендой квартир.
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