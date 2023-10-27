Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023

В Москве открывается очередной – уже семнадцатый по счёту – Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). Показы пройдут с 27 октября по 7 ноября в московских кинотеатрах, а в конце ноября часть фестивальной программы в течение восьми дней будет доступна онлайн.