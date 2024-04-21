"Печат": НАТО расширит конфликт в Европе за счет Приднестровья и Гагаузии

© flickr.com / kgbbristol Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Гагаузия уже давно словно камень, попавший в лакированные европейские башмаки молдавских политиков, которые тянутся к Румынии, пишет "Печат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии