"Печат": НАТО расширит конфликт в Европе за счет Приднестровья и Гагаузии

© flickr.com / kgbbristol Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Гагаузия уже давно словно камень, попавший в лакированные европейские башмаки молдавских политиков, которые тянутся к Румынии, пишет "Печат".